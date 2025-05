Justin Timberlake Emoh Bernyanyi untuk Anaknya

TEMPO.CO, Los Angeles - Penyanyi Justin Timberlake tidak pernah menyanyi untuk anaknya, meskipun peraih penghargaan Grammy itu merupakan salah satu penyanyi terkenal di dunia.



Istri Justin, Jessica Biel, mengungkapkan, dialah yang bertugas menyanyikan lagu "Nina Bobo" untuk bayi Silas karena Justin tidak mau membawa pekerjaan ke rumah.



"Kau tahu, rasanya sulit ketika itu adalah pekerjaanmu. Kau tidak selalu membawa pekerjaan ke rumah dan mengerjakannya di waktu senggang. Saya yang menyanyi untuk bayi. Saya sering menyanyi Somewhere Over the Rainbow," katanya.



Jessica dan Justin menyambut kehadiran Silas Randall di dunia pada April tahun ini dan sang aktris merasa bahagia saat melihat putranya tersenyum.



Ditanya tentang apa hal terbaik baginya, Jessica menjawab, "Mungkin ketika dia baru bangun tidur siang. Dia celingukan dan kau mengintip dalam tempat tidur bayi, lalu dia melihat ke atas."



"Hanya gusi, tanpa gigi, hanya senyum lebar, bahagia bahwa kau hidup dan kau hanya melihatnya. Itu mungkin yang paling terasa magis."



"(Saya menjadi emosional) tapi kau harus segera tersadar karena harus mengurus popok kotor," demikian pernyataannya di Female First.



ANTARA