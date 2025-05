Justin Timberlake Pamer Foto Cium Perut Jessica

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Justin Timberlake akan segera mendapatkan kado paling istimewa dalam hidupnya pada ulang tahun yang ke-34. Saat ini sang istri, Jessica Biel, sedang hamil tua anak pertama mereka.



Tepat pada hari ulang tahunnya, Sabtu, 31 Januari 2015, Justin memamerkan foto manis dirinya sedang mencium perut Jessica Biel yang semakin membesar di Instagram. Justin mengaku sangat bersemangat menunggu kelahiran anak pertamanya.



"Thank you EVERYONE for the Bday wishes! This year, I'm getting the GREATEST GIFT EVER. CAN'T WAIT," tulis pelantun Sexy Back itu pada keterangan foto yang diunggahnya di Instagram, 31 Januari 2015.



Berita bahagia soal Jessica Biel yang mengandung merebak pada November 2014. Namun Justin dan Jessica yang resmi menikah pada 19 Oktober 2012 tak terlalu mau membicarakan kehidupan pribadi mereka. Beberapa kali Jessica memajang foto dirinya tengah hamil.



"Sekarang, mereka hanya ingin menikmati berita bahagia untuk mereka sendiri," tutur sumber yang dekat dengan keduanya. (Baca juga: Timberlake Bantu Penggemarnya Melamar dan Jessica Biel Gunakan Nama Belakang Timberlake)



DAILY MAIL | WINONA AMANDA









