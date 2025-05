TEMPO.CO, Los Angeles - Bintang Terminator dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Menurut keterangan polisi, mantan Gubernur California, Amerika Serikat, tersebut ditemukan tewas di kamarnya pada Rabu malam, 26 Agustus 2015, tepatnya pukul 21.30, waktu setempat.



"Kami menemukan Mr. Schwarzenegger di kamarnya sekitar 21.30 pm pada Rabu. Kami tidak menemukan alasan untuk percaya permainan busuk adalah faktor kematiannya tapi kami bermaksud melakukan investigasi penuh," kata petugas polisi, James J. Freda.



Kabar ini pertama kali dimuat di situs MSNBC. Namun berita tersebut langsung dibantah oleh beberapa media seperti The Inquitstr. The Inquitstr menegaskan kalau aktor 68 tahun tersebut masih hidup dan kabar meninggalnya tersebut hanya hoax atau berita palsu.



Sebelumnya, di awal tahun MSNBC juga melaporkan kalau mantan vokalis Guns N Roses, Axl Rose, meninggal dunia. "Dulu pernah ada laporan yang mengatakan Axl Roses meninggal, Selasa sore, di rumahnya di Hollywood Barat," cerita salah satu sumber.



Menurut sumber tersebut polisi masuk melalui pintu belakang dan menemukan mayat Roses di serambi. Hanya saja, setelah pemberitaan itu, Axl Roses justru menulis cuitan di akun Twitter-nya. "Mereka bilang aku mati, lagi? Ini tipuan."



RINA ATMASARI | THE INQUITSTR



