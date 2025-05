TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari keluarga penyanyi diva internasional Mariah Carey.



Kakak dari penyanyi hits Butterfly ini dikabarkan ditangkap polisi karena terlibat prostitusi.



Alison Carey disebutkan ditangkap seorang polisi New York yang menyamar sebagai pria yang ingin menyewa jasa seks. Kejadian itu terjadi di Saugerties, New York, demikian menurut Daily Freeman.



Alison ditangkap setelah terjadi negosiasi harga untuk praktek penjualan jasa seks dan sengaja mengiklankannya secara online. Dia bahkan menggunakan lirik lagu Mariah Carey untuk menarik perhatian calon pelanggannya.



"Saya perempuan cantik, mencari pria yang mencari kesenangan," demikian sepenggal iklan yang ditampilkannya.



Adapun lirik lagu yang dipakai dalam iklan dirinya adalah dari lagu Fantasy milik Mariah, "But it's just a sweet sweet fantasy baby, when I close my eyes, you come and you take me, it's so deep in my daydreams, but it's just a sweet, sweet fantasy baby".



Sementara itu, Mariah Carey, 46 tahun, sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan kakaknya yang berusia 55 tahun tersebut.



"Mariah selalu menjaga dan merawat keluarganya selama ini. Dan saya yakin kabar ini membuatnya sangat sedih," ujar seorang sumber seperti dilansir majalah People.



Alison ditahan di penjara Ulster County dan dijadwalkan menjalani sidang pada 30 Agustus. Dia terancam denda US$ 1.000.



Petugas kepolisian Saugerties Chief Joseph Sinagra menyarankan siapa pun yang telah memakai jasa Alison memeriksakan kesehatan mereka.



BISNIS