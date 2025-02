Kalahkan Dubai dan Paris, Bali jadi Destinasi Terbaik Kedua TripAdvisor 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Bali terpilih sebagai salah satu destinasi terbaik Tripadvisor dalam Travelers' Choice Awards Best of the Best 2025. Pulau Dewata berada di urutan kedua setelah London menurut pilihan komunitas platform perjalanan ini, mengalahkan tempat-tempat populer seperti Dubai di Uni Emirat Arab dan Paris di Prancis.