Kamar Hotel Termahal di Dunia Ada di Dubai, Harganya Rp1,6 Miliar per Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Atlantis the Royal Dubai yang dibuka pada Januari 2023 menempati posisi teratas sebagai kamar hotel termahal di dunia. Harga sewa kamar suite-nya mulai dari US$100 ribu atau sekitar Rp1,6 miliar per malam, mengalahkan kamar Palms Casino Resort yang merupakan hotel termahal di Las Vegas seharga Rp1,2 miliar per malam.