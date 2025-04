Kang Min Hyuk CNBLUE Akan Muncul di School 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup musik K-Pop CNBLUE, Kang Min Hyuk akan muncul di episode pertama drama Korea School 2017 milik KBS2. Kang Min Hyuk akan berperan sebagai Jong Geun, cinta pertama Ra Eun Ho (diperankan oleh Kim Sejeong).



Baca: 3 Alasan Mengapa School 2017 Wajib Ditonton



“Come to my university, my dream is to be a ‘campus couple.” Dengan satu kalimat ini, ia membuat Eun Ho bermimpi untuk masuk ke universitas bergengsi meskipun nilai-nilainya rendah.



Di lokasi syuting, Kang Min Hyuk sempat memberikan Kim Sejeong tips berakting berdasarkan pengalamannya.



Salah seorang sumber mengatakan karakter Karakter Kang Min Hyuk sangat penting karena menggoncangkan hidup Eun Ho. Ia memperoleh peringkat 280 di kelas, tetapi ia ingin masuk ke universitas unggulan agar bisa menjadi ‘campus couple’ dengan cinta pertamanya Jong Geun.”



Sebelum tampil di School 2017, Kang Min Hyuk pernah berakting di serial drama korea Entertainer, Heirs, dan My Husband Got a Family. Banyak yang memuji kemampuan beraktingnya.



SOOMPI | LIDWINA TANUHARDJO | NN