TEMPO.CO, Jakarta - Marshanda kangen anaknya, Sheena, yang tinggal dengan mantan suaminya, Ben Kasyafani. Sejak Ben sibuk mempersiapkan pernikahan dengan Nesyana Ayu Nabila, otomatis Sheena ikut terlibat.



Marshanda mengungkapkan kerinduannya dalam akun Instagram-nya. Di antara foto-foto bersama Sheena, Caca—sapaan Marshanda—juga mengunggah video dia sedang berada di pinggir pantai di Bali.



"I wish you here baby. Ibu kangen banget sama Sheena, ibu pingin Sheena di sini sayang, main pasir sama ibu, lihat sunset sama ibu," kata Caca dengan mata berkaca-kaca.



Salah satu netizen berkomentar singkat, "Jadi ikutan nangis."



Sedangkan Ines, istri Ben, malah mengunggah foto berdua dengan Sheena. Dalam akun Instagram-nya, Ines membingkai satu frame yang berisi keceriaannya dengan Sheena berdua. Terlihat mereka berdua seperti sudah mengenal lama.



Ben meminta media untuk tidak memprovokasi soal video tersebut. Dia menegaskan bahwa komunikasi antara dia dan mantan istrinya tersebut masih berjalan baik. Ben menikahi Ines pada 31 Juli 2016 di Hotel Ritz-Carlton. Ben mendapat hak asuh Sheena setelah resmi bercerai dengan Caca.



ALIA