TEMPO.CO, Jakarta - New York Fashion Week musim ini terus menerus menggebrak batasan. Tokoh yang baru-baru ini membuat heboh adalah musisi dan desianer Kanye West. Dia menampilkan model berhijab Halima Aden sebagai salah satu pilihan modelnya untuk menampilkan Yeezy Season Five.



Aden (19) melakukan debut modeling-nya di hadapan Kim Kardashian dan Anna Wintour dari Vogue di barisan depan, meski Kanye West tak muncul untuk menyapa para hadirin usai penampilan.



Lahir di kamp pengungsian di Kenya, Aden adalah generasi pertama Somalia-Amerika dan saat ini duduk di semester awal di Universitas Saint Cloud di Minnesota. Dia menandatangani kontrak dengan IMG Models setelah menjadi tajuk berita saat berkompetisi di kontes Miss USA mengenakan hijab tahun lalu.



Pertunjukan Yeezy-nya Kanye West sudah sering menjadi penampilan paling beragam di New York Fashion Week. Musim lalu Yeezy Musim Keempat menampilkan model kulit berwarna lebih banyak dibanding disainer lain.



Di luar isu perbedaan yang mengesankan yang selalu dikemukakan West, pertunjukan keempatnya disebut penuh bencana, karena ada modelnya yang pingsan dan sepatunya meleleh, seperti diberitakan USA Today.



ANTARA