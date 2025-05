Karena Twitter, Andien Berhasil Nikahi Kekasih

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Andien membeberkan awal kedekatannya dengan sang suami, Irwan Wahyudi alias Ipeh.



"Ini true story, kalau tidak ada Twitter mungkin saya tidak akan menikah dengan suami," kata Andien di acara ulang tahun Twitter ke-10 di Conservatory, Jakarta Pusat pada Senin malam, (21 Maret 2016)



Andien mengatakan dia sudah mengenal suaminya sejak tahun 2002, namun keduanya menjadi semakin dekat setelah tahun 2009.



"Kami dulu kenal tahun 2002 lalu saling follow di Twitter setelah saya bergabung Twitter di tahun 2009. Lalu suatu hari, HP saya hilang dan saya DM semua teman saya di Twitter, termasuk suami saya itu, saya minta add PIN BBM dan menyimpan nomor baru saya," katanya.



Lalu sejak itu, Andien mengatakan, keduanya semakin dekat. "So thank you Twitter. Berkat Twitter saya juga bisa tetap berhubungan dengan fans saya."



ANTARA