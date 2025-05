TEMPO.CO, Jakarta - Zayn Malik disebut-sebut sebagai personel One Direction yang paling sempurna. Berwajah ganteng, senyumnya manis, suaranya pun bagus.



Tapi tunggu dulu. Ternyata Malik memiliki kekurangan yang mungkin mengejutkan bagi Anda. Meski memiliki mobil keren, Malik ternyata sampai saat ini belum memiliki surat izin mengemudi. Ia tidak bisa menyetir mobil.



Bukan hanya Malik, ternyata ada beberapa pesohor dunia lain yang tidak bisa mengemudi. Dilansir Geniusbeauty, Rabu, 25 Februari 2015, berikut ini daftar selebritas yang tak bisa mengemudi.



1. Zayn Malik

Zayn Malik bukan takut mengemudi, tapi memang belum pernah belajar mengemudi. Mungkin pria 22 tahun ini baru akan belajar mengemudi saat diminta menjadi sopir pribadi kekasihnya, Perrie Edwards.



2. Robert Pattinson

Dalam sebuah wawancara dengan Showbizspy, Rob berkata, "Ayahku seorang penjual mobil, tapi aku besar di London, jadi aku selalu bilang bahwa aku tak bisa mengemudi. Aku selalu jadi penumpang. Aku pernah mengambil kursus mengemudi dan membeli mobil di Los Angeles. Namun, jika mendengar bunyi klakson saat mengemudi, aku benar-benar panik. Aku pengemudi yang buruk".



3. Lorde

Pelantun Royals ini belum bisa mengemudi. Saat ingin bepergian dengan teman-temannya, ia selalu kesal karena tak ada di antara mereka yang bisa mengemudi.



4.Ed Sheeran

Penyanyi yang tenar dengan lagu Thinking Out Loud ini juga belum bisa mengemudi. Dia sebenarnya sangat berminat belajar mengemudi, tapi ia terlalu sibuk dan tak punya waktu untuk mengambil kursus.



5.Perrie Edwards

Perrie tak bisa mengemudi, tapi ia tak merisaukan hal itu. Ia menginginkan Zayn Malik, tunangannya, yang memikul tanggung jawab mengemudi.



6.Ansel Elgort

Aktor asal Amerika ini terlihat sangat piawai mengemudi dalam film The Fault in Our Stars. Tapi itu hanya akting. Pada kenyataannya, aktor 20 tahun ini belum bisa mengemudi.



RINA ATMASARI | GENIUSBEAUTY