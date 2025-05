Kata Mita The Virgin tentang Jodoh

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Mita—anggota kelompok musik The Virgin—kembali digosipkan berpacaran dengan sesama jenis. Namun wanita 31 tahun itu mengaku terbiasa dengan kabar burung tersebut.



"Buat aku, gosip begitu sudah biasa. Awal The Virgin juga ada gosip begitu, jadi buat aku yang ini kejadian lagi, biarin ajalah, nanti hilang lagi," kata Mita kepada wartawan saat ditemui di Sahid Food Street, Jakarta Pusat. Rabu, 25 Januari 2017.



Sering diterpa isu miring, Mita menanggapinya seperti angin lalu. Pasalnya, ia tak ingin dibilang mencari sensasi jika mengomentari gosip tersebut. "Kita enggak tahu sumber dari mana, jadi kita enggak mau tanggapin. Biarin itu hilang dengan sendirinya, kalau ditanggapin nanti dikira cari sensasi," ujar Mita.



Mita mengatakan sampai saat ini dia masih betah sendiri. Namun Mita pun tidak akan menolak jika jodoh datang dalam waktu dekat. "Jodoh tuh enggak usah dicari, nanti datang sendiri. Kalau datang, ya kita sambut," tutur Mita. *



