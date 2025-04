Kata Suami Prisia Nasution: Dia Seperti Wonder Woman

TEMPO.CO, Jakarta - Suami aktris Prisia Nasution, Iediel Putra mengaku terpesona dengan keunikan yang dimiliki Prisia. Aktor berdarah Melayu ini mengatakan Prisia adalah sosok wanita yang selama ini ia cari. "Dia seperti wonder woman," katanya saat ditemui usai pemutaran film Interchange di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.



Dia mengatakan ciri wanita idamannya ada pada sosok peraih Piala Citra pada FFI 2011 ini. "Pokoknya dia easy going, dan punya sense of humor," kata Iedil. Selain itu jiwa petualang yang dimiliki Prisia juga membuatnya terpesona. "Banyak orang pikir cewek itu harusnya di rumah aja. Tapi kalau ada cewek yang minat dengan outdoor itu jadi poin ekstra. Itu yang saya suka," kata pria kelahiran Kuala Lumpur, 5 Maret 1984 ini.



Prisia yang ada di sampingnya saat itu pun mengungkapkan apa yang membuatnya jatuh hati pada Iediel. "Dia orangnya suka menghilang. Itu yang aku suka, karena aku enggak suka cowok yang mepet terus," kata Prisia.



Prisia dan Iediel pertama kali bertemu saat syuting film Interchange. Keduanya melangsungkan pernikahan setahun kemudian. *



DINI TEJA