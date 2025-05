TEMPO.CO, Jakarta - Tom Hanks menganggap lawan mainnya dalam film Inferno, Irffan Khan, mempunyai fisik yang menawan. Tom Hanks kembali memerankan Robert Langdon untuk adaptasi novel Dan Brown teranyar dengan Ron Howard sebagai sutradaranya. Sedangkan bintang Bollywood, Irffan Khan, 48 tahun, akan memerankan Harry “The Provost” Sims, pimpinan organisasi misterius, Consortium.



“Saya teperdaya oleh matanya yang menyihir,” kata Hanks ketika membicarakan Khan, seperti dikutip The Indian Express, Selasa, 6 Januari 2016.



Aktor 59 tahun itu belum mengambil adegan dengan Khan. Namun Hanks kerap memujinya dalam wawancara di Meksiko. “Kami agak frustrasi karena saya memiliki banyak adegan besar dengan Khan, tapi belum bisa diambil. Sekitar 6-7 adegan dengan dia. Dia hanya punya satu kalimat untuk dikatakan. Jadi saya sedang berpikir mungkin bisa diubah menjadi sedikit lebih banyak. Saya rasa bisa,” kata Hanks.



Sutradara Ron Howard menekankan Khan memiliki adegan penting dalam film ini. Howard mengatakan Khan secara spesifik meminta untuk memerankan Sims. “Dia memahami nilai artistik. Dia aktor yang luar biasa, dan saya sudah menjadi penggemar filmnya sejak lama. Dan ketika saya berbicara dengannya tentang film, ia secara khusus bertanya tentang peran Sims.”



Secara fisik, Khan tidak sesuai dengan karakter Sims yang ada di buku Dan Brown itu. Namun dia menciptakan karakter khusus untuk dirinya sendiri. “Ide-ide kreatif tentang bermain sebagai Sims ini benar-benar memenangkan saya. Dan dia orang yang sangat suka bekerja dan sangat cerdas,” kata Howard.



Inferno akan dirilis pada 14 Oktober 2016. Sony Pictures India baru-baru ini merilis gambar Irffan Khan dan Tom Hanks bersama-sama. Hanks dan Howard sendiri sebelumnya telah bekerja sama dalam The Da Vinci Code dan Angels and Demons. Inferno, yang juga merupakan adaptasi dari novel Dan Brown, ini berkisah tentang misteri terselubung dalam puisi karya penyair terkenal Italia, Dante Aligheri.



Dalam film ini, Langdon (Tom Hanks) berpacu dalam waktu untuk memecahkan misteri dalam Divine Comedy untuk menyelamatkan dunia dari wabah mematikan buatan. Film ini juga dibintangi aktris Inggris, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, dan Sidsey Babett Knudsen.



