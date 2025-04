Kate Winslet Minta Saran Leonardo DiCaprio untuk Film Terbarunya

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam wawancara eksklusifnya bersama E! News, Kate Winslet, lawan main sekaligus teman baik Leonardo DiCaprio dalam film legendaris Titanic menceritakan film terbarunya The Mountain Between Us dengan sangat antusias. Film yang rencananya akan dirilis 6 Oktober 2017 mendatang tersebut juga dibintangi oleh aktor Idris Elba.



Berkisah tentang seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak saling kenal namun mengalami kecelakaan pesawat dan terdampar di sebuah pegunungan salju keduanya harus berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup sambil mencari pertolongan.“Aku akui, ini (The Mountain Between Us) lebih rumit dari Titanic. Karena kami benar-benar berada di ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut dan suhunya pun mencapai -38 derajat Celcius,” ujar Winslet.



Saat ditanya apakah film terbarunya mengingatkan Winslet pada film-film yang sudah pernah diperankan oleh dirinya, aktris cantik berusia 41 tahun tersebut menjawab, “Tentu, ini (The Mountain Between Us) mengingatkanku pada Titanic. Bagaimana tidak? Sama-sama harus merasakan kedinginan, sama-sama harus jatuh ke dalam lautan es. Banyak adegan menantang yang mengingatkan ku pada pengalaman 20 tahun lalu.”



Saat diwawancarai, Winslet juga mengaku bertanya pada teman baiknya yang memenangkan Oscar berkat perannya dalam film The Revenant, Leonardo DiCaprio. Kepada DiCaprio, Winslet meminta beberapa tips maupun cara berakting dalam kondisi dingin. “Aku dan Leo sempat berbicara sebelum film (The Mountain Between Us) dibuat, ia berkata, ‘Ya tuhan, kamu sungguh gila. Itu benar-benar dingin. Apakah kamu yakin?’”



Winslet mengaku hanya tertawa dan kembali membuat teman baiknya tersebut penasaran.“Aku mengirimkan sebuah foto kepadanya, ‘Aku memikirkan dirimu,’ saat aku terbaring di atas gundukan salju dan es dan ia mengirimkan emoji cemas,” ujar Winslet.



Saat disinggung mengenai perbandingan film The Mountain Between Us dan film Leonardo DiCaprio yang sama-sama menampilkan setting di pegunungan salju, The Revenant, dengan rendah hati Winslet menjawab, “Bagaimana bisa aku membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh Leo dalam film The Revenant? … Ia bahkan memanjat tanpa sehelai busana dan aku tidak melakukan hal tersebut!”



Hubungan pertemanan yang sudah lama dijalin oleh keduanya, Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio memang kerap menjadi incaran banyak sutradara untuk kembali menyandingkan dua aktor kawakan Hollywood tersebut dalam sebuah film fenomenal setelah Titanic.



Namun, Winslet mengatakan belum ada rencana untuk berakting bersama Leonardo DiCaprio. “Untuk saat ini, mungkin tidak. Leo dan aku tidak merencanakan apapun dalam waktu dekat ini. Aku selalu senang bekerja dengannya, mungkin di lain waktu, siapa yang tahu? Akan selalu ada kesempatan sebelum kami berdua menginjak usia 70 tahun, bukan?” tutup Winslet diiringi dengan gelak tawa.



E! NEWS | ESKANISA RAMADIANI