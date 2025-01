Kate Winslet Ungkap Soal Harvey Weinstein

TEMPO.CO, Los Angeles - Produser terkenal Harvey Weinstein benar-benar telah jatuh. Satu persatu korban mulai bersuara, terutama para aktris yang pernah menjadi korban Harvey Weisntein pada masa lalu.



Salah satunya Kate Winslet. Aktris tersebut buka suara mengenai alasannya untuk tidak mengucapkan terima kasih pada Harvey Weinstein ketika dia menerima Piala Oscar pada 2009 lewat perannya The Reader.



Film The Reader merupakan film drama keluaran Weinstein Company, saat itu Kate Winslet diminta mengucapkan terima kasih kepada Weinstein dalam pidatonya. Dia menolak. Dalam sebuah wawancara baru dengan Los Angeles Times, aktris tersebut menjelaskan dengan tepat mengapa dia memilih agar pidatonya tetap bebas dari Weinstein.



"Itu benar-benar disengaja," katanya. "Itu tidak ada hubungannya dengan tidak bersyukur. Jika orang tidak berperilaku baik, mengapa saya berterima kasih padanya?"



Harvey Weinstein telah menjadi bagian dari karir Kate Winslet sejak awal. Film pertamanya adalah Heavenly Creatures, sebuah drama yang disutradarai Peter Jackson yang didistribusikan oleh Miramax, dengan bendera perusahaan Weinstein yang dibawa Harvey bersama saudaranya Bob.



Saat Winslet menjadi lebih terkenal, Weinstein sering mengingatkannya dengan kenyataan itu setiap kali melihatnya. "Setiap kali saya bertemu dengannya, dia akan meraih lengan saya dan berkata, 'Jangan lupa siapa yang memberi Anda film pertama Anda.' Seperti saya berutang segalanya kepadanya," kata Winslet. "Lalu dengan The Reader, dia melakukan hal yang sama: 'Saya akan memberi Anda nominasi Oscar itu, saya akan mendapatkan Anda kemenangan, saya akan menang untuk Anda," kata Winslet menuturkan.



"Tapi begitulah cara kerjanya. Dia bullying dan jahat. Untuk di level bisnis, sangat sulit untuk melakukan deal dengannya, dia kasar. Dia biasa memanggil nama vulgar untuk para wanita setiap kali dia berbicara dengannya di telepon. "



Pada 2009, Kate Winslet meraih nominasi Oscar keenam untuk penampilannya di The Reader. Dia ada di urutan teratas dalam beberapa minggu menjelang pemilihan Oscar. Ketika akhirnya menang, dia diberi waktu tiga menit untuk pidato di atas panggung.



Selama pidato, Kate Winslet tidak pernah menyebut sekalipun Weinstein atau Perusahaan Weinstein, alih-alih malah memanggil sutradara Stephen Daldry, para pemeran, keluarganya, rekan-rekan nominasinya, teman-teman terkenal seperti Peter Jackson dan Emma Thompson, the Academy, dan beberapa orang lain, tapi tidak bernama Harvey Weinstein.



Vanity Fair