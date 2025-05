TEMPO.CO, Jakarta - Katie Holmes mengaku sama sekali tidak menyesal telah bercerai dari Tom Cruise.



"Saya sama sekali tidak menyesali apa pun yang telah saya lakukan," kata mantan istri Cruise itu kepada majalah Ocean Drive seperti dilansir ABC News. "Saya belajar dari semuanya, dan segalanya seperti mengarahkanmu ke tempat baru. Saya hanya terus maju."



Bintang Touch With Fire itu membuka diri mengenai kehidupan setelah perceraian tiga tahun lalu dari Cruise. "Saya sangat menikmati hidup," ujarnya.



Holmes dan Cruise menikah nyaris enam tahun sebelum bercerai pada 2012.



Holmes mengungkapkan kehidupannya di New York bersama putrinya, Suri Cruise, 9 tahun, jauh dari publisitas. "Saya punya kehidupan normal dan kebetulan saya bekerja pada industri di mana itu abnormal," tutur Holmes mengenai hidup di Kota New York. "Sehari-hari saya naik kereta dan taksi, yang penting adalah bagaimana berpindah dari sini ke situ, dan saya tidak peduli bagaimana caranya. Saya harus sampai ke tujuan."



Tinggal di kota pun membuatnya membumi. "Jika kamu sedang mengalami hari yang buruk, yang kamu lakukan hanyalah berjalan, bukan hanya bisa melihat orang-orang yang mengalami hal lebih parah dari kamu. Memang kamu sedang menjalani hidup," ucapnya.



"Kamu tak bisa terjebak pada masalah apa pun karena kamu harus memanggil taksi atau membeli tiket subway. Ada banyak hal selain dirimu sendiri. Dan saya kira musim dingin yang kejam membuatmu lebih berkarakter," katanya.



ANTARA