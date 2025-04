Kaya Scodelario Terintimidasi Johnny Depp dan Jack Sparrow

TEMPO.CO, Jakarta - Kaya Scodelario pemeran Carina Smyth dalam Pirantes Of The Caribbean : Dead Men Tell No Tales mengaku harus menahan diri saat beradu akting dengan Johnny Depp. Tetapi dia mengaku bukan Johnny Depp yang mengintimidasinya saat syuting film sekuel tersebut melainkan alter ego Jack Sparrow.



“Saya sudah pernah bertemu Johnny, dan saya seperti ‘Baiklah, saya bisa menyingkirkannya. Sekarang saatnya kembali bekerja,” ujar aktris yang terkenal melalui karakter Evie dalam drama remaja Inggri Skins itu.









Kaya Scodelario mengatakan ketika Johnny Depp masuk ke dalam set mengenakan baju Jack Sparrow, ia teralihkan oleh karakter yang dimainkan Johnny tersebut. “Saya menjadi anak kecil kembali. Saya mengawasinya selama syuting dan saya akan lupa kalimat yang harus saya ucapkan atau saya akan tertawa karena hal yang dia lakukan,” ucap Kaya Scodelario.



Film Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales merupakan sekuel kelima dari serial Pirates Of The Caribbean. Dalam film ini, Jack Sparrow akan dipertemukan kembali dengan Kapten Salazar yang diperankan oleh Javier Barden.



Untuk mengalahkan Kapten Salazar dan menghilangkan semua kutukan di lautan, Jack Sparrow harus menemukan trisula milik dewa penguasa laut Poseidon. Bersama dengan Carina Smyth dan Henry Turner yang diperankan Brenton Thwaites, Kapten Jack Sparrow mencari trisula Poseidon dengan peta yang hanya dapat dibaca oleh Carina Smyth.



“Ada sesuatu yang sangat ajaib tentang dia,” kata Kaya Scodelario tentang Johnny Depp.



