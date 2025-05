TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Paris Hilton mengunggah beraneka ragam foto aktivitasnya selama berlibur di Bali, di akun Instagram miliknya. Salah satu gambar yang dipajang hari ini adalah kegiatannya saat pijat di W Retreat & Spa, Bali. (Baca: Syahrini Pamer Foto Bersama Paris Hilton di Bali)



Di gambar yang didominasi warna biru itu, Paris terlihat tengkurap di ranjang kecil. Bagian kakinya tertutup kain, sedangkan bagian badan dibiarkan terbuka. Dia terlihat menunduk memadangi bagian tangannya yang bertumpu di ranjang.



"After another long day of playing around in the Monkey Forest. It's time to relax at my favorite spa. #MassageTime," kata Paris, Rabu dinihari, 28 Januari 2015.



Sebelum mengunggah foto itu, Paris mengunggah gambarnya saat berada di Monkey Forest di Ubud. Dia nampak bermain bersama monyet-monyet di sana. Mengenakan gaun kuning bermotif dengan belahan dada rendah, cucu dari pendiri Hotel Hilton ini terlihat memberi makan dan menggendong monyet.



Paris mulai menggunggah gambar kunjungannya ke Bali sejak 24 Januari 2015. Ini bukan kali pertama Paris mengunjungi Pulau Dewata. Pelantun lagu Stars are Blind tersebut pertama kali menginjakkan kakinya di Bali pada 9 November 2011. Saat itu, dia juga menikmati waktu santainya dengan pijat.



NUR ALFIYAH



