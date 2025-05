TEMPO.CO, Jakarta - Selama ini Jessica Iskandar selalu menyembunyikan wajah anaknya, El. Tapi Julia Perez kebablasan. Dia mengunggah foto El yang sedang makan dan duduk di kursi. Wajah El terlihat jelas di Instagram milik Jupe dengan caption, "Happy birthday EL... Wish u all the best.. Semoga menjadi anak yg berbakti buat mama.. Dan keluarga… dan bermanfaat buat nusa dan bangsa..#birthdayboy @jedarcantik."



Kontan foto tersebut dikomentari oleh penggemar Jupe dan Jessica. Bahkan beberapa media menuliskan kalau Jupe telah membocorkan wajah bayi hasil pernikahan Jessica dengan pria berkebangsaan Jerman, Ludwig.



Melihat itu, Jupe langsung menghapusnya dari Instagram. Tak ada lagi wajah El di jejeran foto Jupe. Selama ini, Jessica memang merahasiakan wajah anak semata wayangnya itu dari media. Foto El hanya ada di buku Jedar yang belum lama ini diluncurkan.



El sendiri wajahnya mirip dengan sang bunda, Jessica meski kulit dan rambutnya pirang, mirip sang ayah. Perseteruan antara Jessica dan Ludwig memicu artis itu menyembunyikan wajah anaknya. Pada 20 Juli 2015, El merayakan pesta ulang tahun pertama.



ALIA