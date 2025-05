Kehebohan Sambut Ariana Grande di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande dikabarkan telah tiba di Jakarta. Kedatangan pelantun Problem tersebut memang dijadwalkan untuk tampil pada 26 Agustus mendatang.



Kabar kedatangan penyanyi yang dikabarkan berpacaran dengan Big Sean itu berembus ketika para warga Twitter ramai dengan cuitan “selamat datang Ariana”.



Hal tersebut juga dituliskan oleh Team Agnez Mo. Dalam akun Twitter @TEAMAGNEZMO, mereka menulis, "Welcome to Indonesia the new Diva @ArianaGrande from Team of @AgnezMo #SelamatDatangArianaGrande."



Bukan hanya itu. Pihak Team Agnez Mo juga mengunggah foto Ariana dengan Agnez Mo.



Terlihat dalam gambar, Agnez Mo dan Ariana Grande sama-sama tersenyum. Agnez mengenakan gaun hitam, sedangkan Ariana tampil cantik dengan gaun putih.



