Kejutan Miley Cyrus di Guardians of the Galaxy 2

TEMPO.CO, Jakarta - James Gunn selaku sutradara film besutan Marvel, Guardians of the Galaxy 2 memberi bocoran bahwa ada seorang penyanyi yang ikut bergabung dalam film bertemakan galaksi tersebut. Setelah berbagai spekulasi bermunculan, Gunn akhirnya membeberkan bahwa penyanyi itu adalah Miley Cyrus.



Menurut Gunn, pelantun lagu Wrecking Ball itu setuju untuk bergabung dalam Guardians of the Galaxy 2 sebagai pengisi suara karakter baru. Tak hanya Miley Cyrus, aktor kawakan, Sylvester Stallone juga ikut meramaikan film tersebut.



“Aku tidak dapat memberikan detailnya. Sedikit bocoran, pada akhir film, ada karakter baru yang berbicara dengan Sylvester Stallone.” ujar Gunn.



Proses mengajak Miley Cyrus terlibat di filmnya juga tak rumit. “Aku hanya menelponnya dan bertanya, ‘Miley, maukah kamu mengisi suara di film Guardians of the Galaxy?’ dan ia bersedia,” kata Gunn.



Saat ditanya mengapa dirinya memilih Miley, Gunn menjelaskan bahwa suara Miley sangat khas, serak, sangat cocok untuk karakter robot. "Karakter Miley sangat menyenangkan, aku sangat menyukainya.”



Guardians of the Galaxy 2 masih menampilkan karakter Star-Lord yang diperankan oleh Chris Pratt serta beberapa aktor lain yang sama-sama berperan dalam Guardians of the Galaxy seri pertama, seperti Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Glenn Close, Karen Gillan serta Vin Diesel dan Bradley Cooper yang mengisi suara karakter Rocket dan Baby Groot.



Seri kedua dari Guardians of the Galaxy tersebut juga menghadirkan wajah baru, seperti Pom Klementieff, Kurt Rusell, Sylvester Stallone serta Sharon Stone.





BBC UK | ESKANISA RAMADIANI