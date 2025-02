Kematian Aktris Kim Sae Ron dan Bayang-bayang Gagalnya RUU Sulli

Sebelumnya, Kim ditemukan tak bernyawa di kediamannya di Seongdong-gu, Seoul, pada Ahad, 16 Februari 2025. Dilansir dari Maeil Business Newspaper, menurut laporan kepolisian, jenazah Kim pertama kali ditemukan oleh seorang teman yang berencana menemuinya pada sore hari saat tiba di kediaman Kim sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Saat tim medis tiba, ia sudah dalam kondisi henti jantung. Meski segera dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Polisi memastikan tidak ada tanda-tanda tindakan kriminal, namun penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap detail kematian ini.

Lagi-lagi Imbas dari Perundungan Online

Berita ini datang hanya beberapa tahun setelah tragedi serupa menimpa dua bintang, Choi Jinri alias Sulli dan Goo Hara, yang juga diduga akibat tekanan mental dari perundungan daring atau perundungan online yang masif. Sulli, mantan anggota girl group f(x) yang juga dikenal dengan aktingnya dalam drama To the Beautiful You (2012) ditemukan tewas oleh manajernya pada Senin, 14 Oktober 2019 di apartemen rumahnya di Seoul.