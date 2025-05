TEMPO.CO, Beverly Hills - Taylor Swift, penyanyi asal Amerika Serikat, tampaknya telah merestui hubungan Selena Gomez dengan DJ Zedd. Hal ini ditunjukkan dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-22 di rumahnya, Beverly Hills, pada 3 Maret lalu.



Dilansir dari Hollywoodlife.com, Taylor berharap Selena menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Zedd. Selena dan Zedd sangat berterima kasih kepada Taylor. Bahkan Zedd sempat berusaha menjodohkannya dengan beberapa teman baiknya.



Sebelumnya, Zedd kembali mengunggah foto mesranya dengan Selena di akun Instagram-nya. Gambar yang diunggah Zedd berupa lukisan yang menggambarkan seorang pria dan wanita berjalan beriringan.



Meski belum ada pernyataan resmi, ada saja yang menyimpulkan bahwa Zedd dan Selena kini resmi berpacaran. Ada pula yang mengatakan gambar tersebut merupakan sampul lagu duet Zedd dan Selena, I Want You Know.



DEWI SUCI | HOLLYWOODLIFE