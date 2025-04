Kenapa Para Bintang Kenakan Pita Biru di Karpet Merah Oscar?

TEMPO.CO, Los Angeles - Sejumlah selebritas mengenakan pita biru di karpet merah Academy Awards ke-89. Pita biru tersebut merupakan bagian dari insiatif "Stand With ACLU" untuk mendukung kelompok advokasi American Civil Liberties Union (ACLU).

Akun Twitter organisasi tersebut menunjukkan pasangan pertama yang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut yaitu Lin-Manuel Miranda, kandidat lagu latar terbaik untuk komposisinya pada film "Moana", "How Far I'll Go", dan Ruth Negga, kandidat aktris terbaik untuk perannya di film "Loving".

ACLU telah memainkan peran utama dalam musim penghargaan tahun ini, dengan terlibat dalam film "Loving". Dukungan untuk ACLU meningkat akhir-akhir ini sebagai respons dari kebijakan larangan imigrasi milik Presiden AS Donald Trump.

ACLU mendapat dukungan dari aktris Sarah Paulson saat menerima penghargaan sebagai aktris terbaik dalam film televisi atau serial terbatas di Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). "Sisa uang Anda tolong donasikan ke ACLU," kata dia.



"Ini adalah sebuah organisasi penting yang bergantung sepenuhnya pada dukungan kita," tambah dia, demikian Billboard. *



ANTARA