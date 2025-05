TEMPO.CO, Los Angeles - Model Amerika Serikat, Kendall Jenner, dan anggota boy band One Direction, Harry Styles, disebut kembali menjalin hubungan spesial. Keduanya bahkan menghabiskan momen pergantian tahun bersama.



Dilansir Inquisitr pada Sabtu, 2 Januari 2016, salah seorang sumber mengatakan mantan pacar Harry, penyanyi Taylor Swift, sempat kaget setelah mendengar Harry dan Kendall semakin dekat.



"Taylor mendengar dari rekannya bahwa Harry dan Kendall kembali bersama. Ia benar-benar terkejut mendengar kabar tersebut," kata di sumber. "Taylor masih tidak percaya Kendall bisa kembali dekat seperti saat ia berpacaran dengan Harry."



Bahkan, menurut sumber yang sama, Taylor kini tak lagi mempercayai Kendall. Pelantun Shake It Off itu pun diakuinya merasa tidak enak melihat mantan kekasihnya jalan bersama adik tiri Kim Kardashian itu.



Hubungan Kendall dengan Harry memang santer dibicarakan. Hal itu terkuak ketika keduanya kedapatan berenang bersama dan menikmati momen pergantian tahun.



RINA ATMASARI