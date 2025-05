Kendall Jenner Tampil Seksi untuk Calvin Klein

TEMPO.CO, Los Angeles - Tahun ini menjadi tahun Kendall Jenner. Gadis 19 tahun ini menjadi model yang cukup laris tahun ini. Belum lama ini, Adik Kim Kardashian tersebut didapuk sebagai model pakaian dalam keluaran baru Calvin Klein.



Dilansir Usa Today, Kamis 9 Juli 2015, tak tanggung-tanggung Kendall berpose seksi dengan lingerie. Mantan kekasih Harry Styles tersebut bertelanjang dada. Ia memiringkan badannya, dan menoleh tajam ke kamera.



Konsep iklan Calvin Klein kali ini bertajuk The Original Sexy. Iklan bernuansa hitam putih tersebut bekerja sama dengan fotografer Mikael Jansson.



Untuk mengabadikan pemotretannya, Kendall juga mengunggah foto tersebut di akun Instagramnya. "Little tease at the new @CalvinKlein underwear," tulisnya pada keterangan gambar.



Selain Kendall, Calvin Klein juga menggaet model lainnya seperti Isabeli Fontana, Edita Vilkeviciute dan Joan Smalls.



Sebelumnya, Kendall juga telah melakukan pemotretan untuk jeans Calvin Klein. Ia berpose mesra dengan Justin Bieber. Bukan hanya Calvin Klein, Kendall telah menjadi ambasador sejumlah produk dari brand ternama, seperti Estee Lauder.



RINA ATMASARI