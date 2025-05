Kendall Jenner Tuntut Perusahaan Kosmetik

TEMPO.CO, New York -Model Kendall Jenner menuntut perusahaan perawatan kulit sekitar US$ 10 juta karena menggunakan foto dirinya untuk iklan tanpa izin.



Dalam berkas yang diajukan Rabu, 10 Februari 2016 tim pengacara Jenner keberatan dengan iklan Cutera Inc's untuk perawatan laser yang muncul di Kota New York bulan ini, menjelang Fashion Week.



Dalam salah satu iklan, seperti yang dikutip dari laman Reuters, adik Kim Kardashian ini mengatakan jerawat "benar-benar menghancurkan" rasa percaya dirinya dan sekarang kulitnya yang "hampir mulus" adalah hasil kunjungan ke perawatan Laser Genesis.



Laporan tersebut menyebutkan iklan yang menggunakan Jenner sebagai model dapat bernilai hingga delapan digit.



"Terlepas dari angkanya, adalah pilihan Nona Jenner untuk mendukung atau tidak barang atau jasa komersial tersebut. Cutera mengambil kesempatan tersebut darinya," demikian bunyi laporan itu.



Berkas yang ditujukan ke pengadilan federal oleh Jenner dan Kendall Jenner Inc ini menuduh Cutera atas pelanggaran merk dagang, dukungan palsu dan melanggar hak publisitas.



Cutera, yang berada di Brisbane, California, tidak menanggapi laporan tersebut.



Jenner, 20 tahun adalah adik tiri dari bintang televisi Kim, Khloe dan Kourtney Kardashian.



Dia sering tampil di sampul majalah fesyen dan memiliki 15,5 juta pengikut di Twitternya dan 4,6 juta di Instagram.

ANTARA