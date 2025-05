Kerja Bareng Iwan Fals, Iwang Noorsaid Bangga

TEMPO.CO, Jakarta - Iwang Noorsaid bersukacita. Kepada Tempo, Iwang menuturkan sukacitanya bisa bekerja bareng Iwan Fals lagi dalam konser “Untukmu Indonesia” yang berlangsung Sabtu, 21 November 2015 di Gelora Bung Karno, Senayan.



Dalam konser tersebut, dihadirkan musikus seperti Rere, Neo, Inang Noorsaid, Irva Firaldo, Ome & The People, Iwa K, Yandi, dan DJ Aldi. Dalam konser Iwan Fals kali ini, Iwang dipercaya menjadi direktur musiknya.



"Beberapa tahun lalu pernah kerja bareng sebuah program di sebuah stasiun televisi. Asyik kok bekerja bareng Iwan, cuma kali ini kan kasih kesempatan dengan sentuhan kekinian," kata Iwang yang merupakan putra musikus Indonesia ternama, Said Kelana.



Iwang adalah adik kandung Imaniar dan Lidya Noorsaid, yang pada 1970-an pernah mendirikan grup musik The Big Kids.



"Kerja bareng Iwan Fals kali ini melibatkan musikus muda, seperti Neo dan Iwa K. Ada tantangan dari ratusan lagu milik Iwan yang muncul di konser sekitar dua puluhan. Ini menarik karena ada beberapa lagu Iwan dinyanyikan dalam bentuk nge-rap," ujar Iwang.



HADRIANI P.