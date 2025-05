TEMPO.CO, Jakarta - Artis muda Prilly Latuconsina sepertinya mulai tersulut ketika banyak netizen yang berkomentar mengenai tubuhnya yang gemuk. Dalam sebuah posting-an foto dan video di Instagram, Prilly menulis bagaimana kerja keras dia agar bisa memiliki tubuh langsing.



"Dulu sewaktu badan saya terlihat gemuk, banyak sekali orang yang mengejek saya dan membuat saya tidak percaya diri. Akhirnya saya berusaha keras merubah pola makan saya, saya hanya makan sayuran dan buah bahkan kadang hanya sekali dalam sehari, saya juga rutin berolahraga. Dan di saat saya berhasil menurunkan berat badan saya dan terlihat kurusan, tidak kalah banyak juga orang yang judge dan bahkan menuduh saya yang tidak-tidak. Please guys MY BODY IS NOT YOUR BUSINESS!" tulis Prilly di samping video dirinya yang sedang bernyanyi di atas panggung.



"Mau badan saya sebesar paus atau sekecil lidi pun itu bukan urusan kalian. Mendingan kalian urusin badan kalian sendiri supaya langsing daripada sirik sama pencapaian orang lain. Love you "



Priily mengaku selama ini tak begitu menghiraukan komentar haters di akun Instagram-nya. Namun kini dia merasa harus bicara untuk membungkam netizen yang nyinyir.



Sejumlah netizen pun terlihat mencoba menenangkan Prilly. Seperti diutarakan @nur_julianti, "Semangattt piyiiiii!! Hidup kamu terlalu indah sehingga mereka sirik sama kamu prill".



"Semngat terus prill jngn dengerin org .dia sirik sama kamu tetap semngat ya cantik @prillylatuconsina96," ujar @widi_009.



