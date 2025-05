Khloe Kardashian: Harry Styles dan Kendall Jenner Berkencan

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter televisi Amerika Serikat, Khloé Kardashian, menyebut bahwa salah satu personel boy band One Direction, Harry Styles, kedapatan berkencan dengan Kendall Jenner.



Kendall Jenner merupakan saudara kandung perempuan Khloé Kardashian. Sebelumnya tersebar rumor bahwa Kendall dan Styles sedang merajut benang-benang kemesraan. Pengakuan Khloe ini makin menjelaskan bahwa kedua insan itu memang sedang dimabuk kepayang, sebagaimana dikutip dari laman Sunday World.



Baik Jenner maupun Styles berencana menghabiskan waktu dengan berdua di sebuah apartemen mewah di St Barts pada Januari 2016.



"Apakah mereka berkencan? Ya," kata Khloe kepada ET. "Saya tidak tahu jika memang mereka sedang menjalin benang-benang kemesraan sebagai kekasih. Saya tidak tahu pastinya. Orang banyak kini berkutat dengan anggapannya masing-masing. Sehingga, saya tidak tahu persis apa yang memang sedang terjadi. Saya mengartikan bahwa mereka berada bareng di St Barts untuk mengisi waktu luang. Dengan begitu, itu artinya mereka berkencan."



Saat ini ada begitu banyak laporan yang simpang siur seputar status hubungan keduanya. Sejauh ini Kendall menanggapi semuanya itu dengan santai dan tenang karena ia tidak ingin lagi terluka dalam menjalin hubungan asmara. Tapi ada yang beranggapan bahwa hubungan kedua insan itu benar-benar serius.



"Ia bisa saja kekasih yang tetap bagi dia (Harry)," tulis sebuah mingguan yang terbit di Amerika Serikat. "Jika sang kekasih perempuan (Kendall) menanggapi dengan serius, pihak pria tentu tidak akan bertepuk sebelah tangan."



Khloe kemudian menanggapi dengan mengajukan pernyataan, "Saya dapat menyebut hal itu sebagai kencan. (Meski) saya tidak tahu juga perasaan mereka berdua."



Harry dan Kendall bersua kali pertama pada 2013 dan 2014 meski belum ada konformasi yang pasti mengenai hal itu. Personel boyband One Direction itu dikenal banyak disukai oleh sejumlah perempuan. Ia pernah terlibat hubungan asmara dengan penyanyi molek Taylor Swift dan presenter TV Inggris, Caroline Flack.

ANTARA