Kilas Balik Lilie Wijayati: Tolak Botox dan Oplas Demi Naik Carstensz

Lilie menyatakan ia baru kembali aktif naik gunung di umur 50. Petualangan dengan mode hiking itu ia lakukan saat anak-anaknya mulai masuk perguruan tinggi—dan sibuk dengan urusan sendiri. ”Memulai hiking dengan tertatih-tatih, cedera, berdarah-darah di awalnya. Tapi ditekuni terus,” ucap dia.

Masa Bahagia di 2024: Saatnya Berpetualang

Dia menyebutkan bahwa masa 2024 adalah masa bahagia. Menua secara alami. Anak-anak sudah mandiri dan ia bisa berpetualang. Masa mulai lansia. Keriput datang, beruntung rambut masih hitam. “Dan Mak happy 2024 dimulai dengan no filter, no botox, no surgery. Kenapa gak oplas? Kantung mata, smile line? Karena uangnya bisa dipakai buat naik Carstensz dan Trikora guys. Mahal… Ha-ha-ha,” tutur Lilie.