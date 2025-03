Kim Do Hoon Alami Cedera Patah Tulang Lengan saat Syuting Drama Dear X

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor Korea Selatan Kim Do Hoon mengalami patah tulang di bagian lengannya akibat cedera saat syuting drama Dear X. Ia telah menjalani operasi dan saat ini masih dirawat di rumah sakit.

Peran Kim Do Hoon di Dear X

"Kim Do Hoon mengalami patah tulang di lengan bawah kirinya saat mengendarai sepeda motor selama syuting drama Dear X," kata agensi Kim Do Hoon, PEAK J Entertainment pada Senin, 24 Maret 2025, dikutip Soompi .

Dalam Dear X, Kim Do Hoon berperan sebagai Kim Jae Oh, pendukung setia yang selalu berada di sisi Baek Ah Jin (diperankan Kim Yoo Jung). Setelah menanggung pelecehan dari ayahnya, yang terobsesi dengan sekte sesat, dan bertahan hidup dari kehidupan yang keras, Kim Jae Oh menemukan alasan untuk hidup dalam diri Baek Ah Jin.