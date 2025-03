Kim Kardashian akan Bersaksi dalam Sidang Kasus Perampokan di Paris pada 2016

Pada 3 Oktober 2016, Kim Kardashian dirampok dengan todongan senjata di No Address Hotel selama Paris Fashion Week. Ia disandera oleh lima pria bertopeng berusia sekitar 40 dan 50 tahun. Mereka mencuri perhiasan senilai jutaan dolar darinya saat tengah malam. Salah satu barang yang dicuri adalah sebuah cincin senilai 4 juta dolar AS yang diberikan oleh suaminya saat itu, Kanye West.

Persidangan Digelar pada Mei 2025

Menurut TMZ, pejabat Prancis melakukan penyelidikan selama 5 tahun sebelum akhirnya memerintahkan kasus tersebut untuk diadili pada 2021 dan sekarang persidangan akan dimulai pada Mei 2025, hampir satu dekade setelah insiden tersebut. Pada Januari 2017, polisi menangkap 17 tersangka perampokan. Empat orang pertama didakwa pada 12 Januari 2017.

"Dia dikelilingi oleh paparazzi, yang mana saja bisa saja memberikan informasi ini kepada orang lain dengan imbalan tertentu," kata Christopher Hagon pada Oktober 2016, mitra pengelola di Incident Management Group, sebuah firma konsultan keamanan internasional, dikutip dari People. "Entah itu ulah orang dalam, atau dia sedang diawasi. Saya rasa itu gabungan dari keduanya." Gary M., adik dari sopir Kardashian di Paris menjadi salah satu pria yang ditangkap.

Setelah kejadian yang dialami, Kim Kardashian menghabiskan hampir seluruh waktu di rumahnya di Los Angeles bersama anak-anaknya. Seorang sumber mengatakan bahwa dia masih mengalami masa sulit dan tidak punya keinginan sama sekali untuk melanjutkan kehidupan lamanya. "Dia hanya ingin bersama anak-anaknya dan menjauh dari publik," kata sumber tersebut. "Tidak ada yang menekannya. Dia mendapat dukungan terbaik dari keluarganya."

Kronologi Perampokan yang Dialami Kim Kardashian

Awalnya Kim Kardashian bersama dengan saudaranya, Kourtney Kardashian dan Kendall Jenner. Tapi kemudian ia pergi ke kamar hotelnya sendirian saat mereka menghabiskan malam di kota. Sedangkan Pascal Duvier, pengawal Kim menemani perjalanan mereka.

"Saya mengirim Snapchat bahwa saya di rumah dan semua orang pergi keluar," ungkapnya dalam episode Keeping Up With the Kardashians (KUWTK) pada Maret 2017. Ia juga mengatakan bahwa para perampok kemungkinan melacaknya melalui media sosial. "Jadi saya pikir mereka tahu Pascal pergi bersama Kourtney dan bahwa saya di sana sendirian," ujarnya saat itu.

Menurut Le Journal du Dimanche, surat kabar Prancis, Kim memberitahu polisi bahwa sekitar pukul 3:00 dini hari, dia mendengar suara langkah kaki di pintu dan memanggil Duvie. “Melalui pintu, saya melihat dua orang datang, ditambah pria malam yang diikat,” katanya Kim.

Ia juga menambahkan bahwa para lelaki itu mengikatnya saat dia mengenakan jubah mandi. "Mereka menyeret saya ke lorong di atas tangga," kata Kim. "Saat itulah saya melihat senjata itu dengan jelas, sejelas siang hari. Saya seperti melihat senjata itu, melihat ke bawah ke tangga."

Saat itu dia sempat berpikir bahwa memiliki sepersekian detik untuk membuat keputusan cepat. "Apakah saya akan lari menuruni tangga dan ditembak dari belakang? Memikirkannya membuat saya sangat kesal. Entah mereka akan menembak saya dari belakang, atau jika saya berhasil dan mereka tidak melakukannya, jika lift tidak terbuka tepat waktu, atau tangga terkunci," ujarnya, namun tidak ada jalan keluar. Kim secara emosional mengungkapkan kejadian itu kepada saudara perempuannya di musim ke-13 KUWTK.

