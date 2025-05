Kim Kardashian Kembali Syuting Setelah Dirampok

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian melanjutkan proses syuting serial reality show, Keeping up with the Kardashians, setelah sempat terhenti menyusul insiden perampokan yang diderita aktris ini di Paris pada awal Oktober lalu.



Juru bicara E! Network mengatakan dalam keterangan pers bahwa produksi acara tersebut telah dilanjutkan dan Kim sudah syuting lagi bersama keluarganya. Belum ada rincian tentang fokus dalam edisi terbaru ini.



Perwakilan dari Kardashian belum berkomentar.



Kim, 35 tahun, terlihat sedang berada di konser suaminya, Kanye West, di Los Angeles, Selasa, 25 Oktober 2016. Demikian dilaporkan kata E! Online dan MTV.



E! Online mengatakan Kim ada di belakang panggung bersama ibunya, Kris Jenner; saudarinya, Kendall Jenner dan Kourtney Kardashian; serta teman-temannya. Mereka dijaga ketat petugas keamanan.



Acara yang mendokumentasikan kehidupan keluarga Kardashian itu sempat menghilang setelah Kim ditodong dengan pistol di Paris pada 3 Oktober 2016 dan perhiasan senilai US$ 10 juta pun dirampok. Dia jarang muncul di media sejak saat itu.



Khloe Kardashian tampil dalam acara Ellen DeGeneres, sepekan setelah perampokan, di mana dia bilang saudarinya “tidak dalam kondisi baik” dan insiden itu merupakan “wake-up call” untuk keluarganya. Demikian dilaporkan Reuters.



ANTARA