Kim Kardashian Sumbang Rp 6,6 Miliar Untuk Korban Badai Harvey

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian dan keluarganya menyumbangkan dana kolektif sebesar Rp6,6 miliar (500.000 dolar AS) untuk membantu puluhan ribu korban badai Harvey yang melanda negara bagian Texas.

Kardashian, saudara perempuannya Khloe dan Kourtney dan ibu Kris Jenner membuat janji di Twitter, mengumumkan itu di Twitter dan menyumbangkan uang mereka ke Palang Merah dan Salvation Army.

"Houston kami berdoa untukmu! Ibu, saudara-saudara dan saya akan menyumbangkan 500.000 dolar AS, "cuit bintang reality TV tersebut.

Badai Harvey telah membawa bencana banjir ke Texas, menewaskan sedikitnya 11 orang dan melumpuhkan Houston. Pejabat kota pada hari Selasa, 29/8, bersiap untuk menampung hingga 19.000 orang, dan ribuan lainnya diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah tersebut.

Keluarga Kardashian bukan satu-satunya selebritas yang menyumbangkan kekayaan mereka untuk korban badai Harvey.

Bintang Ride Along Hart memberikan 50.000 dolar AS dan membuat tantangan media sosial yang meminta selebritas lain untuk menandinginya.

Jennifer Lopez, Dwayne Johnson dan rapper DJ Khaled masing-masing menyumbang 25.000 dolar AS.

Pemain Houston Texans NFL Wat pun memberi sumbangan 100.000 dolar AS dan video permohonan urun dana. Sumbangan yang terkumpul segera mencapai 1 juta dolar AS dan Watt mencuit, Selasa, bahwa dia menargetkan 4 juta dolar AS.

Warga Houston yang paling terkenal, Beyonce, yang baru saja pindah dari New York ke Los Angeles, mengatakan bahwa dia sedang mengerjakan sebuah rencana untuk membantu kota asalnya pulih.

"Texas kamu ada di dalam doa saya," penyanyi tersebut menulis di halaman Instagram-nya seperti dilansir Reuters.

Dalam sebuah pernyataan pada Houston Chronicle, Senin, Beyonce menambahkan bahwa dia bekerja sama dengan tim dan pastor Houston-nya "untuk menerapkan sebuah rencana demi membantu sebanyak mungkin orang."

Band asal Inggris Coldplay, yang membatalkan sebuah pertunjukan di Houston pada Jumat karena badai Harvey , menulis sebuah lagu baru untuk kota itu yang berjudul "Houston # 1," yang mereka tampilkan di sebuah konser di Miami, Senin

ANTARA