Kim Kardashian Ungkap Selfie 6.000 Kali dalam Empat Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mengungkapkan punya 6.000 swafoto selama empat hari liburan di Punta Mita, Meksiko, bulan lalu. Penulis “Selfish” itu mengungkapkan angka tersebut di aplikasi Kendall Jenner dalam post berjudul “Kim-Digits: The Breakdown of My Mexico Vacation”. Setiap hari, Kim berfoto selfie sebanyak 1.500 kali.

Meski Kim berganti bikini hingga sembilan kali selama liburan, dia sama sekali tidak menghabiskan waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari. “Saya terlalu sibuk berfoto,” kata dia, “atau langitnya mendung”.



Meski demikian, bintang “Keeping Up With the Kardashians” itu bisa menyempatkan diri bermain selama empat jam dengan anak-anaknya, North dan Saint West, di pantai, seperti dilansir Ace Showbiz.



Kim sebelumnya mengaku ketagihan selfie yang dialaminya itu “konyol”. Ratu selfie itu mengatakan pada AdWeek pada Maret 2015, “Banyak orang berpikir selfie itu konyol. Bagi saya, yang lucu adalah saya suka berfoto dan mengunggahnya ke media sosial untuk kenang-kenangan. Memang konyol, tapi menyenangkan. Saya melihatnya sebagai scrapbook yang menyenangkan untuk dikenang.”



ANTARA