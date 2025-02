Kim Sae Ron Dikonfirmasi Alami Henti Jantung Sebelum Meninggal

Seorang kenalan yang berjanji bertemu dengannya hari itu melapor ke polisi setelah Kim tidak merespons. Saat tim medis tiba, ia sudah dalam kondisi henti jantung. Meski segera dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Pejabat kepolisian kepada Maeil Business Newspaper mengatakan, “Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kriminal, termasuk jejak intrusi dari luar. Namun, kami masih menyelidiki detail kematian ini.”

Karier Sejak Kecil Hancur Karena Kasus DUI

Kim Sae Ron memulai kariernya sebagai model majalah Enfang pada 2001 sebelum beralih ke dunia akting lewat film Traveler (2009). Namanya melejit usai membintangi The Man from Nowhere (2010), yang mengantarkannya ke berbagai proyek lain seperti The Neighbor, Manhole, Doheeya, dan Snow Path. Ia sempat mencoba kembali ke dunia akting melalui serial Netflix Bloodhounds pada Juni 2023, tapi sebagian besar adegannya dipotong karena kontroversi yang melingkupinya, imbas dari kasus mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI) pada 2022.