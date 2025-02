Kim Sae Ron Ditemukan Meninggal di Rumah, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kematian

Lahir pada 2000, Kim Sae Ron memulai debutnya sebagai artis cilik dalam film A Brand New Life (2009). Namanya melejit setelah membintangi The Man from Nowhere (2010), saat ia beradu peran dengan aktor Won Bin. Ia kemudian tampil dalam The Neighbor (2012) dan A Girl at My Door (2014), yang membawanya ke berbagai festival film internasional. Namun, karier Kim Sae Ron terhenti setelah ia terlibat kasus hukum. Perannya dalam serial Netflix Bloodhounds (2023) menjadi proyek terakhirnya sebelum ia menarik diri dari industri hiburan.