Kim Sae Ron Meninggal, Psikiater Sindir Budaya Penghakiman Sosial di Korea Selatan

“Kami yakin bahwa mendiang Kim Sae Ron telah mengambil pilihan yang ekstrem dan akan menganggapnya sebagai kasus bunuh diri,” ujar seorang pejabat kepolisian dari Markas Besar Investigasi, seperti dikutip dari Koreaboo. Pihak kepolisian juga belum memastikan akan dilakukan autopsi dan mempertimbangkan keinginan keluarga untuk menjaga privasi.

Psikiater Kritik Tekanan Sosial di Korsel

Di tengah kabar duka ini, Na Jong Ho, asisten profesor psikiatri di Universitas Yale, Amerika Serikat, menyoroti bagaimana masyarakat memperlakukan individu yang pernah berbuat salah. Dalam program tvN You Quiz on the Block, ia berkata, “Keadaan masyarakat kita menyerupai Squid Game raksasa.”