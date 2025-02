Kim Sae Ron Meninggal: Rencana Comeback hingga Unggahan Terakhir

Moonbin dan Kim Sae Ron pernah membintangi serial To Be Continued (2015). Mereka pernah berada di bawah naungan agensi yang sama, Fantagio. Moonbin debut dengan ASTRO pada 2016 dan sempat hiatus karena masalah kesehatan pada 2019. Moonbin kemudian meninggal pada 19 April 2023.

Kim Se Ron memulai debutnya sebagai aktris pada 2009 melalui film A Brand New Life, dan ia menjadi bintang melalui film The Man from Nowhere. Proyek terbarunya adalah serial Bloodhounds (2023). Tahun lalu, ia mencoba kembali berakting lewat drama Dongchimi, tetapi mendapat kritik dan secara sukarela mengundurkan diri.