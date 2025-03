Kim Seon Ho Pindah ke Fantagio, Satu Agensi dengan Cha Eun Woo

Kim Seon Ho saat ini tengah bersiap untuk membintangi drama mendatang berjudul Can This Love Be Translated? bersama Go Youn Jung. Fantagio meminta para penggemar yang akrab disapa Seonhohada untuk tetap memberikan dukungannya kepada aktor 38 tahun itu. "Kami meminta Anda untuk terus menunjukkan banyak cinta dan dukungan untuk aktor Kim Seon Ho, yang telah menjadi anggota baru keluarga Fantagio," ujar agensi.

Kim Seon Ho Tinggalkan SALT Entertainment Setelah Enam Tahun