Kim Soo Hyun Akhirnya Akui Pacari Kim Sae Ron, Agensi Ungkap Kondisi Mentalnya Tidak Stabil

Garosero Research Institute dalam siaran di kanal Youtubenya, HoverLab melakukan wawancara dengan bibi Kim Sae Ron. Mereka menunjukkan bukti foto-foto saat Kim Soo Hyun mencium Kim Sae Ron saat aktris The Man from Nowhere itu masih remaja. Selain itu, Garosero juga melampirkan surat tulisan tangan yang diduga dari Kim Soo Hyun selama menjalani masa wajib militernya, antara 2017 hingga 2019. Dalam suratnya, Kim Soo Hyun mengakhiri pesannya dengan menulis “Dari Prajurit Kim, yang jauh di sana." Ia juga kerap memanggil Sae Ron dengan julukan “Saero-Nero.”