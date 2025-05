Kim Soo-hyun Memikat Para Penggemar Asal Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Demam K-Pop tak hanya melanda Indonesia. Tapi juga Amerika Serikat.



Kim Soo-hyun, 27 tahun, artis Korea Selatan sedang berkunjung ke Los Angeles, Amerika Serikat. Aktor kelahiran 16 Februari 1988 ini mengunjungi negeri Abang Sam untuk menghadiri acara KCON, konvensi tahunan yang menampilkan makanan, film, dan fesyen dari Korea.



"Saya belum punya kesempatan sebelumnya buat menemui para fan dari Amerika secara langsung," kata aktor yang dikenal lewat perannya di drama televisi Dream High ini, kepada People, 31 Juli 2015.



"Saya sangat senang dan tak sabar bertemu mereka di KCON 2015. Saya ingin membuat kenangan tak terlupakan bersama mereka."



Kim Soo-hyun juga terkenal lewat drama televisi The Moon Embracing the Sun, My Love from the Star, dan The Producers. Di film layar lebar, ia tampil di The Thieves and Secretly, serta Greatly.



Di Indonesia, Kim So-hyun mempesona lewat drama televisi My Love from the Stars. Ia pernah mengunjungi para fan di Indonesia pada April 2014.



