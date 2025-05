TEMPO.CO, Jakarta - Masih ingat Ratu Rizky Nabila, 22 tahun? Solois cantik pemilik single Susah Move On itu mendadak mengumumkan mundur dari industri musik. Padahal kariernya baru saja dimulai. Kiprah Nabila di industri musik baru berjalan enam bulan lebih. Belum ada setahun.



Kepada Tabloidbintang.com, Nabila mengatakan kariernya kini berada di simpang jalan. Dia mengaku kini sedang bimbang antara optimistis dan pesimistis dengan kariernya. Yang membuat pesimistis, menurut Nabila, fakta bahwa tidak mudah menjajakan lagu baru di dunia musik.



“Beberapa bulan lalu saya merilis single Susah Move On di hotel berbintang, didukung banyak musikus andal di studio rekaman. Toh, itu tidak menjamin suksesnya sebuah lagu. Jujur, itu bikin syok. Dan sekarang ditawari menyanyikan lagu lama,” kata Nabila di Jakarta, minggu lalu.



Hal lain yang membuatnya ingin mundur adalah godaan di dunia showbiz yang bertubi-tubi. Ia enggan menjelaskan satu per satu godaan tersebut. Yang jelas, godaan itu menggugat harga diri dan martabatnya. Nabila memberi contoh godaan yang pernah menghampirinya: berlian gratis.



Namun Nabila mengaku menolak pemberian tersebut. Ratu khawatir berlian gratis dari seorang pria itu "pemberian terselubung". Jangan-jangan, di balik pemberian itu ada sejumlah catatan dan tuntutan. Godaan perhiasan mewah itu sering terjadi ketika ia menjalani sesi peragaan busana.



Nabila mengaku bukan dari keluarga berada. Tapi ia yakin bisa membeli berlian sendiri. Menurut Nabila, berlian yang ditawarkan kepadanya itu bukan berlian pecahan. Dia bahkan menduga harga berlian tersebut di atas Rp 300 juta.



"Harus sangat hati-hati mengingat di dunia hiburan, kalau pelakunya berbuat salah sedikit saja, masyarakat dengan mudah menghakimi. Itu sebabnya, saya sangat hati-hati. Lebih baik tidak saya terima berlian itu daripada ada udang di balik batu,” ucap Nabila.



TABLOIDBINTANG.COM





