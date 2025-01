Koleksi Album BLACKPINK, Park Jeong Min Dibantu Kim Go Eun Dapatkan Tanda Tangan Jisoo

Melansir dari Allkpop, Kim Go Eun berteman dengan Rose BLACKPINK setelah tampil di acara Sea of Hope pada 2021. Netizen berspekulasi bahwa aktris tersebut mengenal Jisoo melalui Rose. Pada Mei 2023, Kim Go Eun mengunggah foto album Jisoo berjudul ME yang dihiasi dengan pesan khusus bertuliskan 'Go Eun Unnie' dan tanda tangan.

Jisoo BLACKPINK dan Park Jeong Min Saling Puji