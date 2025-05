Konser Bon Jovi, Mengapa Tantowi Tak Semangat Nonton?

TEMPO.CO, Jakarta - Bon Jovi siap mengguncang Jakarta malam ini, tapi sayangnya Tantowi Yahya tidak bisa menonton konser band legendaris ini. Selain karena harus menghadiri rapat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, dia juga merasa tak lagi bersemangat menonton konser tersebut.



Tantowi mengaku saat ini dirinya tidak merasa sesemangat ketika Bon Jovi konser untuk pertama kalinya di Jakarta, 1995. Saat itu dia merasa sangat bersemangat ketika Richie Sambora, masih menjadi gitaris band asal New Jersey itu. Sayangnya Richie kemudian hengkang pada 2013. "Agak nggak semangatnya tuh salah satu faktornya ya itu," kata Tantowi, saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jumat sore, 11 September 2015.



"Bagi saya, Jon sama Richie itu seperti Mike Jagger dan Keith Richard. Jadi, ketika Richie keluar, tuh, agak kurang," ujarTantowi.



Alasan lain yang membuatnya tidak bisa menonton Bon Jovi adalah karena malam ini ia harus menghadiri dua rapat yang tidak bisa ditunda. Meskipun demikian, musikus yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR ini mengaku masih menyukai Bon Jovi. Tak heran kakak kandung Helmy Yahya ini merasa kecewa karena ia tidak bisa menonton konser Bon Jovi.



"Bon Jovi adalah salah satu band yang saya suka karena banyak country-nya," kata Tantowi. Pria yang lahir di Palembang, 29 Oktober 1960 ini menambahkan, ia telah menyukai band ini sejak pertama kali mereka mengeluarkan album perdananya.



Banyak lagu Bon Jovi yang ia suka, salah satunya adalah lagu Who Says You Can't Go Home. "Saya suka banget pas dia bikin single itu, duet sama Jennifer Nettles. Keren banget, country banget," katanya sumringah.



DINI TEJA