TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses memulai karier internasionalnya, Agnez Mo kini akan menggelar konser solo di Indonesia.



Konser tunggal tersebut bertajuk "The Biggest Concert Agnez Mo I #AMgenerationOfLove". Tak heran bila saat ini penyanyi 29 tahun itu tengah sibuk menyiapkan diri dengan latihan yang rutin.



Di akun Instagramnya Agnez mengunggah video pendeknya saat sedang latihan. Di dalam video hitam putih yang diunggahnya tersebut, terlihat Agnez tengah serius melatih suara tingginya diiringi alunan piano.



Rehearsal... i #AMgenerationOfLOVE Playing around with one of the best keyboardists in Indo! #CintaDiUjungJalan," tulis Agnes pada keterangan gambar, Selasa, 14 Oktober 2015.



Konser Agnez kali ini akan digelar pada 15 Oktober. Istimewanya, pada kesempatan itu pula Agnez akan menyanyikan lagu teranyarnya I AM Generation of Love.



Tak hanya sendiri, konser Agnez Mo juga akan diramaikan oleh Afgan, Teza Sumendra, serta keponakannya sendiri, Chloe Xaviera.



RINA ATMASARI