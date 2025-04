konser Tanda Mata untuk Slank, Glenn Fredly Bawakan 24 Lagu

Mengenang Glenn Fredly di Pestapora 2024 Bersama The Bakuucakar

Glenn melanjutkan konsernya dan melantunkan Gadis Sexy, Balikin, serta Gara-Gara Kamu. Tak disangka, kehadiran Yopie Latul dan Trie Utami membangkitkan lagi semangat penonton karena lagu I Miss You But I Hate You. Di momen ini, Glenn sukses menghadirkan beragam musisi Indonesia beserta genrenya masing-masing.