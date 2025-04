Kontroversi Iklan Pepsi, Kendall Jenner Emosional

TEMPO.CO, Los Angeles - Penayangan perdana musim ke 14 Keeping Up with the Kardashians, Minggu, 2 Oktober 2017 menampilkan Kendall Jenner yang akhirnya buka suara mengenai kontroversi iklan Pepsi yang dibintanginya.



Iklan yang dirilis pada April 2017 itu mengundang kontroversi karena dianggap menyepelekan rasisme. Kendall Jenner tampak emosional saat membicarakan hal tersebut, super model itu bahkan menangis karena iklan tersebut menyinggung orang lain.



"Saya tidak akan pernah menyakiti seseorang dengan sengaja. Jika saya mengetahui hal tersebut akan menyakiti orang lain, saya pasti tidak akan melakukannya. Saya mempercayai semua orang, saya mempercayai tim. Tapi setelah saya melihat reaksi orang-orang, saya menyadari apa yang salah. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa," kata Jenner sambil menangis dan mengusap matanya.



"Fakta bahwa saya akan menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti orang lain sama sekali tidak disengaja. Saya tidak menyadari kalau itu akan membuat orang lain kesal," kata kakak Kylie Jenner itu.



Kendall Jenner juga menceritakan awal mula dia menerima iklan tersebut. "Ketika saya pertama kali mendapat tawaran ini, ini adalah perusahaan besar. Orang-orang yang pernah berada di iklan ini sangat ikonik dan menakjubkan, "kata Jenner, menurut BuzzFeed.



"Michael Jackson telah melakukannya, Britney Spears telah melakukannya, Beyoncé telah melakukannya, Pink. Daftarnya terus berlanjut. Jadi ketika saya mendapatkan iklan tersebut dan bisa sejajar dengan mereka, sangat menyenangkan. "



Dalam iklan, Jenner seolah membantu memfasilitasi perdamaian dalam sebuah demonstrasi. Perannya adalah memberikan sekaleng Pepsi kepada seorang perwira polisi yang sedang mengamankan aksi.



Apa yang dipermasalahkan adalah bahwa iklan tersebut menyepelekan aksi protes Black Lives Matter. Kampanye melawan rasisme terhadap warga Afrika-Amerika itu dimanfaatkan latarnya dengan pesan yang sama sekali melenceng.



Huffiington Post | ALIA